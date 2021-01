Milano: trenta nuove Case dell'acqua entro la primavera, attivate le prime quattro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I trenta nuovi erogatori sono dotati di sonde multi-parametriche per il controllo in tempo reale della qualità dell'acqua. Grazie a queste sonde aumenteranno i punti di controllo posizionati lungo la rete di distribuzione, sommandosi ai sistemi della qualità on-line presso le centrali di immissione dell'acqua in rete e consentendo di garantire un maggiore controllo sull'insorgenza di eventuali anomalie (in linea con i principi previsti nei Piani di Sicurezza dell'acqua). Ogni distributore è dotato di un piano d'appoggio con una vaschetta collegata direttamente allo scarico per evitare la fuoriuscita d'acqua che nella stagione invernale potrebbe ghiacciare, e di una lampada Uv sul beccuccio di erogazione che garantisce la protezione da retro-contaminazioni e la sanificazione continua durante l'erogazione. I cittadini possono usufruire del servizio tramite tessera sanitaria e prendere fino a sei litri di acqua al giorno. Le Case dell'acqua sono accessibili anche a persone con disabilità, sono dotate di un impianto di illuminazione notturna a Led a basso consumo elettrico e di quattro telecamere di sicurezza contro gli atti vandalici. Con l'utilizzo delle Case dell'acqua si riduce il numero di bottiglie di plastica da smaltire per mitigare gli impatti ambientali, sia in termini di petrolio utilizzato per la produzione di plastica, sia di emissioni di gas effetto serra. Due dati ambientali del 2019: 203.916 kg di plastica risparmiata e 237.052 kg di Co2 evitati. Dal sondaggio effettuato si rileva che, in termini di fruizione complessiva, nell'ultimo anno vi è una crescita dell'uso da parte dei milanesi dal 31% al 34% e il giudizio sulla qualità percepita dell'acqua si attesta a 8. Un dato sull'utilizzo nel 2019: 7.646.850 di litri d'acqua erogata di cui 2.996.316 gasata. (Com)