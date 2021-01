Governo: Gasparri (FI), scontro per poltrone con paese fuori controllo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Siamo alla vergogna più assoluta: Conte, Grillo, Zingaretti e Renzi si scannano per le poltrone o le deleghe sui servizi segreti e intanto nessuno viene vaccinato. Così in una nota il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri. “La situazione sanitaria del paese è fuori controllo, e il numero delle vaccinazioni è esiguo: ma il governo, compreso il ministro della Salute, pensa a scontri di potere, non alla salute dei cittadini”, ha detto. (Com)