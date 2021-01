Fisco: Mulè (FI), pioggia di tasse è irresponsabile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Già ieri Forza Italia ha denunciato le 50 milioni di cartelle esattoriali che si abbatteranno come una valanga sui cittadini: una cosa assurda in un momento in cui il paese è fermo con effetti tragici sull’economia reale. Lo ha dichiarato a Tgcom 24 Giorgio Mulè, deputato di Forza Italia e portavoce dei gruppi azzurri di Camera e Senato. “Ma non è l’unica cosa irreale: scatterà anche il nuovo monitoraggio per chi ha i conti in rosso, ci sarà l’aumento delle bollette elettriche, l’aumento delle tasse per le auto aziendali, quello sulla revisione dei veicoli; è tutto un piovere di tasse, di balzelli su una popolazione stremata e costretta ad assistere alle liti continue interne alla maggioranza sulle linee del Recovery fund”, ha detto. (Rin)