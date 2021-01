Russia: entra in vigore legge che rafforza immunità per gli ex presidenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Russia è entrata in vigore oggi, sabato il 2 gennaio, la legge che rafforza le garanzie di immunità per gli ex presidenti. La legge specifica che gli ex capi di Stato non possono essere ricondotti a responsabilità penale o amministrativa, nonché fermati, arrestati, sottoposti a perquisizioni corporale e della loro proprietà privata o interrogatorio. In precedenza, tale restrizione si applicava solo per le azioni commesse durante il loro mandato di presidente o ai procedimenti giudiziari in casi relativi all'esecuzione dei poteri di capo dello Stato. La legge prevede anche una modifica della procedura per privare l'immunità degli ex capi di stato in Russia. Secondo la nuova legge, per privare un ex presidente dell'immunità, la Duma di Stato (camera bassa del Parlamento) dovrà presentare delle accuse di tradimento o di un altro reato grave, e la Corte suprema e costituzionale dovranno confermare il rispetto della procedura di imputazione. Sulla base di queste valutazioni spetterà, eventualmente, al Consiglio della Federazione (camera alta del Parlamento) la decisione sulla revoca dell'immunità. Il documento è stato adottato dalla Duma il 9 dicembre, approvata dal Consiglio della Federazione il 16 dicembre, firmata dal presidente russo Vladimir Putin ed entra in vigore dieci giorni dopo la pubblicazione sul portale per le informazioni legali del governo. (Rum)