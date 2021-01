© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ancora una volta ci troviamo costretti a smentire retroscena giornalistici senza fondamento. L'Udc non partecipa al teatrino della politica: non siamo e non saremo mai la stampella di nessuno". Così il segretario dell'Udc, Lorenzo Cesa, ha smentito le voci secondo cui il partito sarebbe pronto a sostenere il governo Conte nel caso Italia viva si sfilasse dalla maggioranza. (Com)