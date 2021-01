Medio Oriente: Abbas riceve messaggio da Hamas riguardo a nuove elezioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell’Autorità nazionale palestinese (Anp), Mahmoud Abbas, ha ricevuto una lettera da Ismail Haniyeh, capo dell’ufficio politico del gruppo palestinese Hamas, e ha accolto con favore “quanto scritto nel messaggio riguardo alla fine delle divisioni, la costruzione di un partenariato e l’attuazione dell’unità nazionale, tramite elezioni democratiche con una rappresentanza proporzionale integrale, mediante le elezioni legislative, presidenziali e del Consiglio nazionale (organo legislativo dell'Organizzazione per la liberazione della Palestina, Olp)”. Lo riferisce un comunicato della presidenza palestinese. Il presidente, si legge nel comunicato, ha anche ribadito “l’impegno del movimento Fatah per un processo di ricostruzione del partenariato e dell’unità nazionale” palestinese. Abbas ha inoltre invitato Hanna Nasir, presidente della commissione elettorale centrale, a incontrarlo per discutere delle misure necessarie a emanare i decreti specifici per le elezioni, in conformità alla legge. Il presidente dell’Anp ha rivolto ringraziamenti all’Egitto e ad altri paesi “fratelli e amici”, cioè Qatar, Turchia, Russia e Giordania, per aver contribuito con i loro sforzi al riavvicinamento e delle posizioni e al raggiungimento di un accordo per le prossime elezioni palestinesi. (Res)