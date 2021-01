Serbia: Cadez (Camera di commercio), c'è ottimismo ma serve nuovo modello di business

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- C’è ottimismo sulla ripresa in Serbia nel 2021, ma l’economia non sarà più la stessa di prima e servono quindi nuovi modelli di business. Lo ha detto il presidente della Camera di commercio serba, Marko Cadez, in un'intervista all’agenzia di stampa “Tanjug”. “Sono ottimista quando si parla di ripresa economica nel 2021, ma quell'economia non sarà più la stessa di prima, motivo per cui dovremo cambiare modelli di business e la ‘terapia’ per salvare le imprese che dovranno essere in grado di operare in modo sostenibile”, ha detto Cadez. Secondo il presidente della Camera di commercio, la Serbia sta entrando nel 2021 con buone posizioni di partenza e una crescita prevista fra il 5-6 per cento, secondo le previsioni delle istituzioni finanziarie internazionali. Ciò, spiega Cadez, dipende anche dalla speranza che la pandemia di Covid-19 venga posta sotto controllo il prima possibile. (Seb)