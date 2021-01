Covid: assessore Lazio, su riapertura scuole ci adegueremo a decisione governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Relativamente alla riapertura delle scuole, prevista per il 7 gennaio, l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato, intervistato da Il Messaggero, spiega: "Noi rispetteremo la linea del governo, le scuole sono un tema nazionale. Però spero che prevalga il buon senso. Abbiamo avviato una campagna vaccinale importantissima, se i casi si moltiplicano sarebbe molto più complicato portarla avanti. E non avrebbe senso riaprire le superiori, sia pure con la didattica a distanza al 50 per cento, per poi essere costretti a richiuderle dopo poche settimane". (Rer)