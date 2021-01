Iran: governo annuncia all’Aiea che arricchirà uranio fino al 20 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Iran ha annunciato ufficialmente all’Agenzia internazionale per l’energia atomica (Aiea) che riprenderà ad arricchire uranio fino al 20 per cento, livello raggiunto prima dell’accordo internazionale sul nucleare (Jcpoa) del 2015. Lo ha annunciato il direttore dell’Organizzazione iraniana per l’energia atomica (Oiea), Ali Akbar Salehi, in un’intervista televisiva. L’annuncio fa seguito all’avvenuta approvazione di una legge, da parte del parlamento iraniano, che prevede oltre all’aumento della soglia di arricchimento al 20 per cento (inferiore alla soglia necessaria per la produzione di ordigni nucleari ma superiore alla percentuale necessaria per applicazione in ambito civile), anche la realizzazione di nuove centrifughe negli impianti nucleari di Natanz e nel sito sotterraneo di Fordo, e il blocco alle ispezioni internazionali dei siti atomici in caso di mancata revoca delle sanzioni statunitensi contro il Paese. Presso Fordo, sito nucleare sotterraneo, immagini satellitari diffuse di recente hanno rivelato attività di costruzione di una nuova struttura. Le dichiarazioni di Salehi confermano quanto riferito da un comunicato dell’Aiea, secondo cui Teheran “ha informato l’Agenzia che per rispettare un provvedimento di legge recentemente approvato dal parlamento del Paese, l’Oiea intende produrre uranio a basso arricchimento fino al 20 per cento presso l’impianto di arricchimento di Fordo”. La legge sulla nuova soglia di arricchimento, in discussione da mesi al parlamento di Teheran, è stata approvata con urgenza i primi giorni di dicembre a seguito dell’assassinio dello scienziato nucleare iraniano Mohsen Fakhrizadeh, avvenuto lo scorso 27 novembre nella contea di Damavand, a est della capitale iraniana. (Res)