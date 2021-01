Brexit: ministra Gonzalez Laya, ultima parola su ingressi a Gibilterra spetterà alla Spagna (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Inoltre, ha aggiunto, "Schengen è un insieme di procedure: come vengono effettuati i controlli, cosa può essere richiesto, quali sono i documenti necessari". "È in questa parte procedurale che, nel quadriennio di attuazione, richiederemo l'assistenza di Frontex, l'Agenzia europea per le frontiere”, ha spiegato Gonzalez Laya. “L'accordo è già stato depositato a Bruxelles, da lunedì inizierà la sua elaborazione e si stima che possa richiedere circa sei mesi. Nel frattempo, utilizzeremo la flessibilità che Schengen offre per cercare la massima fluidità possibile in quella che tecnicamente da venerdì (ieri) è una frontiera esterna dell'Unione”, ha detto la ministra spagnola. (Spm)