- "I dati che stiamo vedendo sono effetto dei contagi avvenuti una decina di giorni fa, in coincidenza con lo shopping natalizio e gli spostamenti tra regioni. Servono altri giorni per capire se ci sarà un assestamento o se si tornerà a crescere". Così l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato, in un'intervista al Messaggero. (Rer)