Brexit: ingressi a Gibilterra, per la ministra Gonzalez Laya l'ultima parola spetterà alla Spagna

- L’ultima parola sugli ingressi di persone provenienti da Paesi extra europei a Gibilterra spetterà alla Spagna. Lo ha detto la ministra degli Esteri, Arancha Gonzalez Laya, in un’intervista rilasciata al quotidiano “El Pais”. “Per entrare in una Gibilterra integrata nell'area Schengen, la responsabilità del controllo alle frontiere è nelle mani degli spagnoli. Al porto e in aeroporto”, ha detto la ministra. Gonzalez Laya ha specificato che, per garantire queste attività, una presenza di agenti di sicurezza spagnola dovrà stazionare a Gibilterra, ma non ha voluto fornire ulteriori dettagli in merito, spiegando di volerne parlare prima di fronte al Congresso dei deputati spagnolo. “Schengen è un insieme di regole, procedure e strumenti per applicarle, inclusa la sua banca dati, a cui solo la Spagna ha accesso. Gibilterra o il Regno Unito non ce l'hanno. Ecco perché la decisione finale su chi entra nell'area Schengen è ovviamente spagnola", ha detto la ministra iberica.Inoltre, ha aggiunto, "Schengen è un insieme di procedure: come vengono effettuati i controlli, cosa può essere richiesto, quali sono i documenti necessari". "È in questa parte procedurale che, nel quadriennio di attuazione, richiederemo l'assistenza di Frontex, l'Agenzia europea per le frontiere”, ha spiegato Gonzalez Laya. “L'accordo è già stato depositato a Bruxelles, da lunedì inizierà la sua elaborazione e si stima che possa richiedere circa sei mesi. Nel frattempo, utilizzeremo la flessibilità che Schengen offre per cercare la massima fluidità possibile in quella che tecnicamente da venerdì (ieri) è una frontiera esterna dell'Unione”, ha detto la ministra spagnola.(Spm)