Credito: Sciotto (Fapi), regole assurde, intervenire con decreto legge

- Lo spirito da “costruttori” annunciato dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel messaggio di fine anno si infrange ben presto se il governo non dovesse intervenire per modificare le nuove regole europee sul credito. Così in una nota il presidente nazionale della Federazione autonoma delle piccole imprese (Fapi), Gino Sciotto. “Inaccettabile che sforando di 100 euro, i singoli correntisti, e 500 per le imprese per 90 giorni, superando appena l'un per cento dell'affidamento, per finire in default: si tratta di regole assurde alla luce della grave crisi economica che ha investito l'Italia e la stessa Europa a causa della pandemia”, ha detto, chiedendo al presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, un decreto legge per “fermare delle regole europee sul credito assurde che faranno rallentare ulteriormente l'economia del paese". (Com)