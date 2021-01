Croazia: giornata di lutto nel Paese per le vittime del terremoto del 29 dicembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Croazia ha dichiarato quella odierna come giornata di lutto per le sette vittime del terremoto di magnitudo 6.2 che ha colpito la contea di Sisak-Moslavina il 29 dicembre. Il sisma ha inoltre causato il ferimento di dozzine di persone e ingenti danni materiali. Oggi le bandiere degli edifici istituzionali sono a mezz'asta per onorare le vittime del terremoto: una ragazza di 12 anni uccisa nella città di Petrinja, cinque residenti nel villaggio di Majske Poljane e un organista rinvenuto sotto le macerie di una chiesa a Zazina, nei pressi di Sisak. Sono stati inoltre cancellati eventi di intrattenimento previsti per la giornata odierna e sostituiti con vari riti religiosi in memoria delle vittime. Più di 2 mila edifici sono stati danneggiati dal devastante terremoto che ha colpito la zona di Petrinja, a circa 50 chilometri a sud di Zagabria, alle 12:19 di martedì scorso. La città vecchia di Petrinja ha subito i danni maggiori e nella contea cinque scuole sono state rase al suolo; l'ospedale di Sisak è stato gravemente danneggiato; e diversi edifici religiosi sono stati distrutti, inclusa la cattedrale nella città di Sisak. Il terremoto è stato avvertito in tutto il Paese, ha riferito il Servizio sismologico croato subito dopo il sisma. Dal terremoto del 29 dicembre proseguono inoltre, le scosse di assestamento nelle aree colpite dal sisma. (Seb)