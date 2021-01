Molise: presentato rapporto su attività Assemblea regionale nel 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Assemblea regionale del Molise ha approvato 20 leggi e tre regolamenti nel 2020: dall’istituzione della Consulta regionale per la famiglia alla valorizzazione del trabucco molisano, fino ad arrivare alla diffusione di nuove tecniche per la disostruzione pediatrica, alle disposizioni per le vendite promozionali e i contributi a sostegno delle attività a favore di pazienti oncologici sottoposti a chemioterapia. Così il presidente del Consiglio regionale, Salvatore Micone, presentando un rapporto sull’attività dell’assemblea legislativa nel corso dell’ultimo anno. Altrettanto intensa, ha spiegato, è stata l’attività di indirizzo al presidente e all’esecutivo della Regione da parte del Consiglio su questioni di interesse pubblico o attualità. Gli ordini del giorno approvati riguardano le opportunità per la Regione derivanti dal Recovery fund, la solidarietà in occasione del rilascio dei pescatori italiani detenuti in Libia, l’attivazione di misure a favore delle attività economiche chiuse a causa della pandemia, nuovi indirizzi programmatici per la sanità del Molise. (Gru)