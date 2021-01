Iran: Rohani, terza ondata di Covid-19 contenuta più rapidamente del previsto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Iran è riuscito a contenere la terza ondata di Covid-19 nel Paese “più rapidamente del previsto”. Lo ha affermato il presidente iraniano, Hassan Rohani, parlando oggi a un incontro del comitato nazionale per il contrasto al coronavirus. Il capo dell’esecutivo di Teheran ha sottolineato che tutto il Paese, a parte quattro città, sta registrando una situazione migliore dal punto di vista epidemiologico. Tuttavia, ha aggiunto Rohani secondo l’agenzia di stampa iraniana “Irna”, una nuova ondata di Covid-19 potrebbe verificarsi nei prossimi due mesi invernali, e ha fatto appello ai cittadini affinché osservino tutti i protocolli sanitari in occasione di riunioni familiari, e nell'utilizzo dei trasporti pubblici. Ieri, primo gennaio, l’Iran ha registrato 6.286 nuovi casi e 114 nuovi decessi, per un totale di più di 1,2 milioni di contagi e 55.337 vittime. (Res)