Ucraina-Moldova: neo presidente Sandu in visita a Kiev il 12 gennaio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente della Moldova, Maia Sandu, si recherà in visita ufficiale in Ucraina il 12 gennaio. Lo ha detto oggi Igor Zhovkva, vice capo dell'ufficio del presidente ucraino Volodymyr Zelensky. "Inizieremo il nuovo anno con un riavvio delle relazioni bilaterali con la Moldova: il 12 gennaio la neoeletta presidente Maia Sandu farà una visita ufficiale in Ucraina, che sarà la sua prima dalla sua elezione", ha scritto Zhovkva in un articolo per portale online “Dzerkalo Tyzhnia”. In precedenza, il ministro degli Esteri ucraino, Dmytro Kuleba, ha affermato che le autorità di Kiev sono interessate a ricevere in visita la presidente Sandu. (Rum)