Abruzzo: Articolo Uno, maggioranza aumenta disuguaglianze nella Regione

- Il bilancio della Regione Abruzzo rischia di mettere in ginocchio i servizi rivolti alle fasce più in difficoltà, che con la pandemia sono aumentati notevolmente partendo dai servizi sociali e arrivando alle politiche per il lavoro e ai trasporti. Così in una nota la segreteria regionale di Articolo Uno Abruzzo a proposito della legge finanziaria regionale approvata a fine anno. I tagli, si legge nel documento, riguardano anche l’istruzione, il diritto allo studio, la cultura e i trasporti: quest’ultimo punto è inaccettabile considerata l’emergenza che stiamo vivendo. I tagli imposti dal centrodestra, prosegue la nota, non sono accettabili e urge un coordinamento tra le forze politiche di centrosinistra, per gettare le basi per proposte alternative a partire dalle prossime amministrative. (Gru)