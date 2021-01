Danimarca: disposto abbattimento di 9 mila polli a causa dell'influenza aviaria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Danimarca abbatterà quasi 9 mila animali del comparto pollame dopo che un ceppo del virus dell'influenza aviaria è stato trovato in una fattoria nel villaggio di Lovel, ai confini del comune di Viborg, nella penisola dello Jutland. È quanto riferito dalle autorità locali, secondo cui la variante H5N8 del virus dell'influenza aviaria è stata rilevata tra il pollame in un allevamento durante i controlli dallo State Serum Institute il primo giorno dell'anno, si legge in una nota dell’Amministrazione per il controllo alimentare danese. Oltre all’abbattimento dei 9 mila animali, le autorità chiedono che vengano prese misure contro gli uccelli selvatici – piccioni e fagiani – presenti negli allevamenti di pollame. A causa dell'influenza aviaria negli ultimi mesi, alcuni Paesi, tra cui Giappone, Russia, Emirati Arabi Uniti e Singapore, hanno temporaneamente interrotto l'importazione di uova e pollame dalla Danimarca. (segue) (Sts)