Danimarca: disposto abbattimento di 9 mila polli a causa dell'influenza aviaria (2)

- Nelle ultime settimane sono sempre di più le notizie sulla diffusione di un nuovo ceppo di influenza aviaria in Europa che, a quanto si presume, potrebbe provenire da alcuni uccelli selvatici. In passato epidemie simili avevano provocato l'abbattimento di decine di milioni di volatili, provocando gravi danni all'industria del pollame.Il rischio per gli esseri umani di contrarre potenzialmente il virus dell'influenza aviaria H5N8 altamente patogeno non può essere escluso, sebbene la probabilità sia molto bassa come riferito dall'Organizzazione mondiale della sanità. (Sts)