Afghanistan: assassinato giornalista locale, è il quinto in due mesi

- Il giornalista afghano Bismillah Adil Aimaq è stato ucciso a Ghor, nel centro dell'Afghnistan, in un attentato da uomini armati che hanno aperto il fuoco contro l'auto su cui viaggiava. Lo ha confermato ai media locali un portavoce del governatore della provincia di Ghor, Ghulam Naser Khaze. L'attacco, che al momento non è stato rivendicato, ha lasciato indenni le altre persone presenti nell'auto, tra cui il fratello della vittima. Quello di Aimag è il quinto di una serie di omicidi di giornalisti commessi negli ultimi due mesi, in quello che vede il Paese asiatico come uno dei più pericolosi al mondo per la libertà di stampa e i suoi lavoratori, secondo una classifica stilata da Reporter Senza Frontiere (Rsf). Il giornalista, caporedattore della radio locale "Voices of Ghor" ed attivista per i diritti umani, stava tornando nel capoluogo provinciale, Feroz Koh, dopo aver visitato la sua famiglia in un villaggio vicino. Nelle ultime settimane l'uomo aveva ricevuto diverse minacce. Il Comitato per la protezione dei giornalisti afghani ha sostenuto di aver allertato le autorità senza che nessun dispositivo di protezione fosse messo in atto. (Res)