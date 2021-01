Israele: Covid, vaccinato 1 milione di persone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Israele ha vaccinato finora 1 milione di persone contro il Covid-19, più di un decimo della sua popolazione totale. Lo ha annunciato il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu. Nella città araba di Umm al Fahm, il premier ha consegnato ieri una targa al milionesimo vaccinato del Paese, definendo il momento “molto emozionante”. Gli arabi rappresentano il 20 per cento della popolazione di Israele e registrano un tasso di partecipazione relativamente basso alla campagna vaccinale: per questo, riferisce il quotidiano “Times of Israel”, Netanyahu ha lanciato una serie di visite a località arabe, per la prima volta da anni, in quella che molti osservatori considerano come un’operazione con possibili finalità elettorali (il prossimo 23 marzo il Paese andrà nuovamente a elezioni anticipate, per la quarta volta in meno di due anni). (Res)