Roma: assessore Infrastrutture, avanti con lavori riqualificazione aree esterne stazioni metro

- "Non si fermano i lavori di riqualificazione delle aree esterne di 11 stazioni della metropolitana, anche durante le festività natalizie. Oggi siamo nella stazione di Garbatella della linea B, accanto al ponte Settimina Spizzichino". Lo scrive, su Facebook, l'assessore di Roma Capitale alle Infrastrutture, Linda Meleo. "È una delle fermate più conosciute e utilizzate dai cittadini che vivono nel quadrante sud ovest della città. Negli anni - spiega ancora Meleo - era stata abbandonata, preda di atti vandalici ed incuria. Ora, con il grande lavoro dell’Ufficio coordinamento per il Decoro urbano, stiamo ripristinando la funzionalità originaria rimuovendo scritte e graffiti dalle sedute in travertino nello 'square' davanti all’ingresso della metro. Abbiamo rimesso in funzione tutto il sistema idraulico ricostruendo le pendenze originarie per far defluire l’acqua correttamente durante le piogge verso tombini e caditoie. È stata risistemata la passerella pedonale in travertino sopra l’area parcheggi, riqualificata la pavimentazione in cotto e il percorso Loges dall’ingresso della metropolitana fino all’attraversamento in prossimità di via Giacinto Pullino. Un’altra stazione tornerà, finalmente, alla sua bellezza e funzionalità originaria". (Rer)