Covid: Abruzzo, al via corsi di formazione sul rischio di contagio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un percorso formativo sul rischio di contagio da Covid-19 rivolto agli operatori sanitari che lavorano nelle strutture abruzzesi. Questo lo scopo dell’iniziativa lanciata dall’assessore alla Salute Nicoletta Verì. “Nell’attuale contesto epidemico, molto complesso, la gestione dell’emergenza richiede ancora la massima attenzione e conoscenza delle misure di prevenzione e contenimento del rischio di contagio: per questo abbiamo organizzato l'avvio di attività formative rivolte agli operatori”, ha spiegato l’assessore, sottolineando che accompagnare tali attività alla diffusione dei vaccini rappresenta la via più efficace per uscire rapidamente dall’emergenza. I corsi saranno gestiti da Dalia Palmieri, infermiera specialista nel rischio infettivo in forza al Servizio prevenzione sanitaria e medicina territoriale del dipartimento Sanità della Regione Abruzzo. (Gru)