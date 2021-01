Ucraina: azienda farmaceutica di Kharkiv chiede registrazione vaccino russo Sputnik V

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'azienda di Kharkiv Biolek ha presentato domanda al ministero della Salute dell'Ucraina per ottenere la registrazione statale del vaccino russo contro il coronavirus Sputnik V. Lo ha detto il presidente del gruppo parlamentare ucraino Piattaforma di opposizione-Per la vita, Viktor Medvedchuk. “La società di Kharkiv Biolek, considerata fra i leader dell'industria farmaceutica in Ucraina, il 30 dicembre 2020 ha presentato domanda al Centro statale di esperti del ministero della Salute per ottenere la registrazione statale del vaccino contro il coronavirus Sputnik V", ha detto Medvedchuk in una nota pubblicata sul sito web del partito. Secondo Medvedchuk, lo sviluppatore del vaccino Sputnik V ha dato il permesso per il trasferimento del materiale necessario all'impresa ucraina per la produzione del vaccino. (segue) (Rum)