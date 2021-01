Ucraina: azienda farmaceutica di Kharkiv chiede registrazione vaccino russo Sputnik V (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il politico ucraino ha aggiunto che il trasferimento può essere effettuato entro due settimane e che la produzione di un vaccino potrebbe essere organizzata entro tre-sei mesi. "A seguito dei negoziati con il presidente della Federazione Russa, Vladimir Putin, il presidente del Fondo russo per gli investimenti diretti, Kirill Dmitriev, e il direttore del Centro di ricerca Gamaleya, Aleksander Ginzburg, l'Ucraina avrà un'opportunità unica per produrre in modo indipendente un vaccino contro il coronavirus all'inizio del 2021, diventando un Paese indipendente nel contrasto alla pandemia di Covid-19”, ha detto Medvechuk. Secondo l'esponente politico, tuttavia, qualora le autorità dovessero rifiutarsi di registrare il vaccino emergerà “l'intenzione criminale di privare i cittadini ucraini del diritto di ricevere protezione medica dal coronavirus". (Rum)