Abruzzo: approvata convenzione aree di risulta ex stazione ferroviaria Pescara

- "La giunta regionale abruzzese ha ufficialmente deliberato l'approvazione della convenzione tra Regione Abruzzo e Comune di Pescara per dare l'avvio alle procedure finalizzate alla riqualificazione delle aree di risulta dell'ex stazione ferroviaria di Pescara. Ora il Comune di Pescara può predisporre le procedure per avviare la gara d'appalto e per l'assunzione di obblighi giuridicamente vincolanti entro il 2021, altro passo strategico in avanti per quella che è forse la partita urbanistica più importante per Pescara e per l'intero Abruzzo". Lo ha annunciato il presidente del Consiglio regionale, Lorenzo Sospiri, ufficializzando l'approvazione della delibera di giunta regionale. "Stiamo procedendo a grandi passi – ha sottolineato il presidente Sospiri -. Lo scorso 3 novembre c'è stata la firma della convenzione tra Comune di Pescara e Regione Abruzzo per la rimodulazione del programma di intervento, una convenzione che ha permesso al governo regionale di incrementare i fondi masterplan destinati all'intervento, passando dai 12 milioni di euro inizialmente previsti a ben 16 milioni di euro. Questo - ha aggiunto - significa permettere al Comune di Pescara di sognare più in grande, di osare di più, di pensare a quali grandi realizzazioni siano possibili su quelle aree che oggi rappresentano il più grande vuoto urbano nel cuore di una città che si appresta a diventare grande, un'occasione che dobbiamo cogliere e in cui è vietato sbagliare". (segue) (Gru)