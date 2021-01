Abruzzo: approvata convenzione aree di risulta ex stazione ferroviaria Pescara (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il presidente "quei 13 ettari delle aree di risulta devono essere oggetto di una progettazione innovativa, capace di guardare a quello che Pescara dovrà diventare nei prossimi venti o quarant'anni, e soprattutto possiamo e dobbiamo coinvolgere le migliori risorse professionali in campo per realizzare scelte concrete. Pescara ha bisogno di posti auto in centro, e quei 13 ettari sono, in tal senso, un'occasione formidabile. Pescara ha poi bisogno di spazi di aggregazione, di un corridoio verde per il transito preferenziale di mezzi veloci, per incentivare il trasporto pubblico quale valida alternativa a quello privato, ed infine ha bisogno di un Polo d'attrazione, che sia anche turistico-culturale, e sulle aree di risulta abbiamo l'opportunità di realizzarlo". "Da questo momento - ha chiarito - abbiamo la possibilità di mettere in campo le nostre migliori capacità per introdurre tutte le modifiche necessarie per rendere quell'intervento unico, bello, utile e solido, ascoltando le proposte e le idee migliori, soprattutto le intuizioni più concrete, che avranno la priorità rispetto a soluzioni cervellotiche e irrealizzabili. E sarà la concretezza e la capacità di applicazione la chiave vincente del progetto al quale la Regione Abruzzo presterà massima attenzione, pensando al ruolo strategico che il capoluogo adriatico riveste quale motore dell'economia abruzzese". "Firmata la convenzione – ha ancora ricordato Sospiri – la proposta ha superato anche il vaglio del Comitato Via e, come previsto, la giunta regionale ha oggi approvato la convenzione, di fatto mettendo il Comune di Pescara nelle condizioni di far partire tutte le procedure per la gara d'appalto e per l'assunzione degli obblighi giuridicamente vincolanti entro il 2021, per poi aprire il cantiere". (Gru)