Credito: Abi, online la nuova guida sui Piani individuali di risparmio

- Investire il risparmio a sostegno delle imprese: con i Piani individuali di risparmio (Pir) è possibile favorire la crescita dell'economia indirizzando il risparmio verso i settori produttivi e usufruendo di importanti benefici fiscali. Alle principali caratteristiche e novità dei Pir è dedicata la nuova infografica dell'Associazione bancaria italiana (Abi), realizzata con l'obiettivo di favorire i cittadini nella comprensione di questa importante forma di investimento a medio-lungo termine e pensata in particolare per sostenere le Pmi. Stando al relativo comunicato stampa, l'iniziativa prevede la realizzazione e diffusione di strumenti informativi ed educativi su temi di interesse per la clientela, per favorire la fruizione delle informazioni di carattere bancario e finanziario, si arricchisce così della sua sesta pubblicazione. L’infografica è in formato digitale e disponibile sul sito internet dell’Abi. (segue) (Com)