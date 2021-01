Credito: Abi, online la nuova guida sui Piani individuali di risparmio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nello specifico, possono investire in PIr persone fisiche fiscalmente residenti in Italia che non detengano contemporaneamente più di un Pir e non lo condividano con altre persone fisiche: l'investimento è stato esteso anche agli enti di previdenza obbligatoria e alle forme di previdenza complementare. I Pir, prosegue la nota, possono investire in diversi strumenti finanziari emessi dalle imprese, ma anche quote di fondi di investimento e conti correnti bancari, purché vengano rispettati i requisiti previsti dalla normativa nella composizione dei portafogli, nei limiti dell'investimento e nei tempi di detenzione. L’investimento non deve superare 30 mila euro annui e 150 mila complessivi, con una durata di almeno cinque: inoltre, non più del dieci per cento del portafoglio può essere investito in strumenti emessi dallo stesso emittente; almeno il 70 per cento del patrimonio deve essere investito in azioni e obbligazioni emesse da aziende italiane o europee con stabile organizzazione in Italia; di tale quota, almeno il 25 per cento deve essere investito in strumenti finanziari di imprese non presenti nell'indice Ftse Mib e almeno il cinque per cento in titoli emessi da imprese diverse da quelle inserite nei panieri Ftse Mib e Ftse Mid Cap, quindi in piccole e piccolissime imprese. (Com)