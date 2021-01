Francia: incendiate 861 auto nella notte di Capodanno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 861 le autovetture date alle fiamme durane la notte di Capodanno in Francia. È quanto riferito dall’emittente televisiva “Europe 1”, secondo cui i dati sugli incendi dolosi durante la notte del primo gennaio sono diminuiti del 41 per cento su base annua. Secondo quanto riferito, il governo francese ha mobilitato circa 100 mila agenti di polizia e gendarmi nella notte di Capodanno per garantire la sicurezza e l’ordine pubblico, oltre a monitorare l'attuazione del coprifuoco correlato al coronavirus. Secondo quanto riferito, tuttavia, il ministero dell'Interno francese ha omesso le cifre sugli incendi automobilistici dal suo rapporto sulla sicurezza nella notte di Capodanno perché il ministro dell'Interno, Gerald Darmanin, avrebbe chiesto alle autorità regionali preposte all'applicazione della legge di non divulgare le statistiche sugli incendi dolosi a livello locale per evitare che altre persone potessero prendere spunto da questi incidenti. Citando i verbali della polizia, l'emittente ha affermato che durante la notte del primo gennaio 861 auto sono state incendiate in tutta la Francia, rispetto alle 1.457 auto dell'anno scorso. (Frp)