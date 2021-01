Roma: controlli carabinieri a Tor Bella Monaca, 3 arresti per spaccio e 4 attività sanzionate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I carabinieri della compagnia di Frascati hanno eseguito un’attività mirata al contrasto di ogni tipo di illegalità nel quartiere Tor Bella Monaca. Al termine delle verifiche, i militari hanno arrestato tre persone, sequestrato un centinaio di dosi di droga, sanzionato quattro attività commerciali, due delle quali chiuse per 4 giorni e 3 giorni. In manette sono finiti un 27enne originario di Rieti, una 43enne e un 52enne romani, tutti già noti alle forze dell’ordine, notati nelle piazze di spaccio in via dell’Archeologia e fermati per un controllo. Nelle loro tasche sono stati trovati 15 grammi di cocaina, 10 grammi di eroina e 40 grammi di hashish, divisi in dosi già pronte alla vendita. Sequestrati insieme alla droga anche bilancini di precisione e la somma contante di 240 euro, ritenuti provento dello spaccio. Gli arrestati sono stati portati in caserma e trattenuti in attesa del rito direttissimo. Dovranno rispondere di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. (segue) (Rer)