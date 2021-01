Frosinone: Provincia, "Gran Concerto Capodanno da Ausonia", record ascolti e visualizzazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Provincia e successo sembrano proprio far rima. Ancora una volta migliaia e migliaia di visualizzazioni sui social, ma anche in tanti, tantissimi incollati alla tv. Se ci fosse stato pubblico, si sarebbe potuto parlare di applausi a scena aperta per l’esibizione dell’Orchestra da Camera di Frosinone". Così, si legge in una nota, l’Amministrazione provinciale di Frosinone guidata da Antonio Pompeo, ha inaugurato in bellezza il 2021. Un autentico trionfo il 'Concerto di Capodanno', organizzato nell’ambito del progetto 'Provincia Creativa', ideato dal vicepresidente e delegato alla Cultura Luigi Vacana. Dopo l’assaggio avuto con il Gran Concerto di Natale, in onda da Anagni, questa volta è toccato al sud della provincia, con l’evento trasmesso dall’incantevole Santuario di Madonna del Piano ad Ausonia". "Sempre nel pieno rispetto delle norme imposte dalla pandemia - prosegue ancora la nota - l’appuntamento si è tenuto in diretta streaming e sul piccolo schermo, senza la presenza di pubblico. Anche quando le condizioni sono davvero avverse, l’Amministrazione Provinciale di Frosinone, riesce a garantire appuntamenti di grandissimo profilo culturale, dando continuità alle iniziative intraprese da anni. È bene ricordare come proprio la Provincia, sia stata tra i primi in Italia ad aver prodotto appuntamenti in questa nuova modalità. Un successo che si rinnova di volta in volta, dalla data zero proposta in primavera, portando così un po’ di luce proprio nei giorni più bui per il nostro Paese. Da Palazzo Jacobucci, alle location più suggestive del territorio. Il tutto con un seguito di ascoltatori veramente incredibile". (segue) (Com)