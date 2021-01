Frosinone: Provincia, "Gran Concerto Capodanno da Ausonia", record ascolti e visualizzazioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ad assicurare il successo, anche per il primo dell’anno - aggiunge ancora la nota della Provincia di Frosinone - una qualità senza precedenti anche nella produzione, con una doppia regia audio/video, 8 telecamere fisse e mobili e il supporto di droni, interni ed esterni. A rendere possibile gli appuntamenti è grazie anche al partenariato con strutture leader nei propri settori, come 'Extra Tv', ma anche 'Ciociaria Turismo' e 'Radio Parco', insieme ai Comuni sede delle iniziative. Presentazione affidata a Tonino Bernardelli, che insieme al sindaco Cardillo e al delegato alla Cultura Colacicco, hanno accompagnato virtualmente gli spettatori alla scoperta dei tesori del Santuario, che vanta una cripta romanico bizantina del X secolo. E qui un altro evento nell’evento, con l’esibizione – proprio nella cripta – del contrabbassista Maurizio Turriziani, altra gloria di casa nostra". "Abbiamo affidato gli auguri della Provincia al linguaggio universale che la musica rappresenta – dichiarano entusiasti Pompeo e Vacana – il modo migliore per dare il benvenuto al nuovo anno. Un viaggio che continua, alla scoperta dei tesori della Ciociaria, attraverso le nostre eccellenze, come questi straordinari musicisti, cui va tutto il nostro ringraziamento". "Musica, territorio, ma non solo. Il progetto prestissimo riguarderà anche l’arte e altre forme di creatività e turismo. Dopo Natale e Capodanno sarà la volta dell’epifania ad Atina, in Val di Comino. Una programmazione dunque incessante, a ritmi serratissimi, nonostante le limitazioni imposte dalla pandemia, ma che quasi magicamente la Provincia è riuscita a garantire. Riscuotendo un successo record, anche per il capodanno, che è il miglior auspicio, per il futuro e per il territorio", conclude. (Com)