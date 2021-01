Roma: 4 persone arrestato dalla polizia il primo giorno del 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 4 le persone arrestate dalla polizia di Stato nella Capitale ieri. Il primo a finire in manette, pochi minuti dopo la mezzanotte, è H.C. 26 anni, già noto alle forze dell'ordine. Gli equipaggi della sezione volanti e dei distretti di polizia Esposizione e Tor Carbone sono giunti nella zona di Santa Palomba dove l'uomo, dopo aver danneggiato l'abitazione dove era ospite ed un'autovettura, si è scagliato violentemente contro i poliziotti che, al termine dell'intervento, sono dovuti ricorre alle cure mediche. Nel primo pomeriggio, nella zona di Fidene, un uomo di 47, ; M.M. è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia e resistenza a pubblico ufficiale; i poliziotti della sezione volanti e del distretto San Basilio, sono intervenuti per una lite in famiglia ed anche in questo caso l'uomo si è posto in maniera aggressiva e pericolosa verso gli agenti. (segue) (Rer)