Roma: 4 persone arrestato dalla polizia il primo giorno del 2021 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Pochi istanti dopo, nella zona di Mostacciano, 2 pattuglie del commissariato Spinaceto e del distretto Esposizione hanno arrestato I.S., 22 anni originario della Nigeria, perché, dopo aver tentato di rientrare in una struttura di accoglienza da cui era stato espulso, ha opposto una forte resistenza – con calci e pugni – nei confronti dei poliziotti che cercavano di identificarlo. L'ultimo a finire in manette è un 55enne originario della Romania, P.M. , queste le sue iniziali. Fermato per un controllo dagli agenti del commissariato Viminale è risultato destinatario di una condanna per violenza sessuale emessa dalla Magistratura veneziana per la quale deve scontare 1 anno e 6 mesi di reclusione. (Rer)