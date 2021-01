Grecia: da domani nuove restrizioni anti Covid, riapertura scuola prorogata all'11 gennaio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo greco ha deciso di rafforzare le misure restrittive legate al coronavirus. Come riferito dal portavoce del governo greco, Stelios Petsas, la riapertura delle scuole è stata prorogata all’11 gennaio a causa della difficile situazione epidemiologica. "Grazie al nostro senso di responsabilità condivisa, la situazione epidemiologica in Grecia è migliorata ed è chiaramente migliore oggi che in molti altri Paesi europei. Tuttavia, il numero di nuovi contagi è ancora alto e la pressione sul sistema sanitario nazionale continua. Un gran numero di pazienti continua a ricevere cure nei nostri ospedali. Sfortunatamente, circa 2.500 dei nostri concittadini hanno trascorso il Natale ricoverati e più di 400 sono ancora nelle unità di terapia intensiva", ha detto Petsas in una dichiarazione trasmessa sul canale YouTube del governo. Secondo il portavoce, ciò richiede il mantenimento della vigilanza e l'adozione di tutte le misure per ridurre ulteriormente la diffusione del coronavirus nel Paese, “soprattutto ora che il vaccino non è più un desiderio o un'aspettativa, ma una realtà in atto”. (segue) (Gra)