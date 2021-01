Torino: il Festival del giornalismo alimentare slitta a giugno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Festival internazionale del giornalismo alimentare subirà uno slittamento nel calendario. Dopo un’analisi sulle previsioni dell’andamento della curva pandemica nel prossimo periodo, l’organizzazione del FGA ha deciso di posticipare l’appuntamento per il 2021 che verrà organizzato, sempre a Torino, dal 17 al 19 giugno. Il tema centrale di questa sesta edizione sarà “Il mondo nuovo del cibo”, per convogliare la riflessione di tutti coloro che portano avanti l’informazione enogastronomica sulle evoluzioni e le trasformazioni che hanno investito e investiranno i professionisti del settore alimentare a seguito dell’epidemia mondiale da Covid-19. La decisione di riprogrammare a giugno l’evento, solitamente in calendario alla fine del mese di febbraio, è stata presa alla luce degli ultimi sviluppi dell’emergenza sanitaria. Le prospettive per i primi mesi del 2021 non danno infatti la certezza di poter organizzare in sicurezza l’appuntamento che ogni anno coinvolge centinaia di giornalisti, comunicatori, aziende, foodblogger e influencer, professionisti della sicurezza alimentare, chef, rappresentanti di associazioni e delle Istituzioni. (Rpi)