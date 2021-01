Ucraina-Italia: amministrazione presidenziale Kiev, attesa visita di Conte nel 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2021 il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, dovrebbe recarsi in visita a Kiev. E’ quanto affermato da Igor Zhovkva, vice capo dell'ufficio del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, in un articolo per il portale online “Dzerkalo Tyzhnia”. “Viste le strette relazioni amichevoli che il presidente Zelensky ha stabilito con il presidente del Consiglio italiano durante la sua visita in questo Paese, attendiamo con impazienza la sua visita in Ucraina nel 2021”, ha scritto Zhovkva. Zelensky è stato in Italia lo scorso febbraio ed è stato ricevuto da Conte e dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. (Rum)