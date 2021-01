Business news: presidente Fondo polacco di sviluppo, consumi saranno motore di crescita nel 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'inizio del 2021 sarà ancora difficile per l'economia polacca ma ci sono molti motivi per essere ottimisti. Lo ha detto Pawel Borys, presidente del Fondo polacco di sviluppo (Pfr), intervistato dal quotidiano "Rzeczpospolita". "Sotto il profilo economico il 2021 si prospetta un anno decisamente migliore del 2020. Potremo contare su una crescita del Pil intorno al 5 per cento. Il motore principale della crescita saranno i consumi, grazie alla buona situazione finanziaria delle famiglie e alla stabilità del mercato del lavoro e delle esportazioni. Dalla metà dell'anno potrebbero anche accelerare gli investimenti pubblici e con un lieve ritardo quelli privati", ha detto Borys. Ovviamente queste prognosi restano valide a patto che la pandemia di coronavirus venga sconfitta entro la seconda metà del 2021 e in assenza di nuovi traumi economici in Europa, nella forma di una crisi del debito, di un aumento della disoccupazione o di un'instabilità del settore bancario. (Vap)