Business news: Francia, nel 2020 circa 129 miliardi di euro di prestiti garantiti dallo Stato

- Le aziende francesi nel 2020 hanno ricevuto circa 129 miliardi di euro di prestiti garantiti dallo Stato. È quanto emerge dall'ultimo scomputo realizzato dal ministero dell'Economia francese a metà dicembre, ripreso dal quotidiano "Les Echos". In totale sono 630 mila le aziende che ne hanno beneficiato. Tra queste queste, c'è l'89 per cento delle piccole imprese con ricavi inferiori a 2 milioni di euro. Il dispositivo è stato creato dal ministero dell'Economia, in collaborazione con Bpifrance e il sistema bancario, in occasione della prima serrata applicata in tutto il paese per frenare l'epidemia di coronavirus per fornire liquidità alle aziende, arrivando fino a un massimo del 25 per cento dei loro ricavi. "Ci aspettavamo che il numero di domande di nuovi prestiti garantiti dallo Stato in questo periodo fosse più importante", ha detto Christine Fabresse, direttrice generale del segmento banche di prossimità e assicurazione del Gruppo delle banche popolari e delle Casse di risparmio (Bpce). (Frp)