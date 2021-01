Business news: Polonia, nel terzo trimestre 2020 dimezzato il valore degli acquisti da parte di stranieri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il valore dei beni e dei servizi acquistati in Polonia da stranieri nel terzo trimestre del 2020 è sceso del 46,6 per cento annuo. Lo riporta l'Ufficio centrale di statistica (Gus), i cui dati vengono ripresi dal portale "Business Insider Polska". Il valore di tali acquisti nel periodo luglio-settembre di quest'anno è di 7 miliardi di zloty (1,5 miliardi di euro). Sebbene il dato sia significativamente minore rispetto a quello del terzo trimestre del 2019, resta comunque molto positivo se confrontato al trimestre precedente (+113,4 per cento). Per quanto riguarda l'ingresso di stranieri in Polonia nel terzo trimestre, esso è sceso del 38,5 per cento annuo mentre è cresciuto dell'87,1 per cento su base trimestrale. (Vap)