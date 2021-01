Business news: Georgia, parlamento approva la legge di bilancio per il 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Parlamento ha approvato la legge di bilancio per il 2021. Il principale documento finanziario nazionale, la cui versione finale è stata presentata ai parlamentari dal ministro delle Finanze Vano Machavariani, è stato adottato con 82 voti. Il volume delle spese del bilancio statale aumenterà di 221,9 milioni di lari (circa 55 milioni di euro) rispetto al budget del 2020 e ammonterà a 18,3 miliardi di lari (circa 4,5 miliardi di euro), di cui oltre 890 milioni di lari (221 milioni di euro) sono destinati al finanziamento delle nuove misure anti-pandemia e anticrisi legate al coronavirus. Nel 2021 la crescita del Pil georgiano dovrebbe attestarsi intorno al 4,3 per cento, mentre nel medio termine si manterrà in media al 5,5 per cento. (Rum)