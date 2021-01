Business news: Ungheria, 2,2 miliardi di euro a sostegno del settore turistico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sostegno del governo ungherese al settore turistico, pari a 800 miliardi di fiorini (2,2 miliardi di euro), è eccezionale nel confronto europeo. A sostenerlo è l'Agenzia del turismo ungherese. L'obiettivo del sostegno è aiutare il settore che è stato il più colpito dalla crisi determinata dal coronavirus e aiutare le aziende a sopravvivere e preservare i posti di lavoro in un periodo in cui i servizi alberghieri e ristoranti non possono avere clienti. L'Agenzia ha affermato che il settore turistico rappresenta il 13,5 per cento del Pil ungherese e dà lavoro a circa 400.000 persone. (Vap)