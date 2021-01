Regno Unito: sottosegretario Sharma pronto a dimettersi per gestire presidenza Cop26

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sottosegretario per gli affari economici, l'energia e la strategia industriale del Regno Unito, Alok Sharma, si è detto pronto a dimettersi per gestire a tempo pieno la presidenza della Cop26 delle Nazioni Unite. È quanto riportato dal quotidiano “The Times”. Il Regno Unio copresiede con l’Italia il summit della Cop26 nel 2021. Sharma, che è anche presidente del vertice sul clima, ha detto al primo ministro Boris Johnson che preferirebbe rinunciare alla sua posizione di sottosegretario piuttosto che dimettersi dal suo ruolo di inviato per il cambiamento climatico, secondo quanto riporta il giornale britannico. Il mese scorso, l'ufficio stampa del governo di Londra ha smentito le indiscrezioni secondo cui Johnson avrebbe indicato nel suo predecessore, David Cameron, l’uomo adatto ad assumere la presidenza del vertice Cop26 al posto di Sharma. (Rel)