Germania: Merz (Cdu) contrario ad arrivo richiedenti asilo dai campi in Grecia e Bosnia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il candidato alla presidenza dell’Unione cristiano-democratica tedesca (Cdu), Friedrich Merz, si è espresso contro l'ammissione in Germania dei richiedenti asilo dai campi in Grecia o Bosnia-Erzegovina. "L'intera Unione europea ha l'obbligo di aiutare i profughi nei Balcani o nelle isole greche", ha detto Merz ai giornali del gruppo mediatico “Funke”. Il presidente della Cdu, inoltre, ha detto che “questa catastrofe umanitaria non può essere risolta dicendo: verranno tutti accolti in Germania. Quest’opzione non è più percorribile". Secondo Merz, l'Europa deve concludere degli accordi con i Paesi di origine e di transito per prevenire la migrazione illegale, oltre che molto pericolosa per le vite delle persone, attraverso il Mediterraneo. "Il messaggio chiaro ai rifugiati e alle organizzazioni di trafficanti dev’essere: quest’attività è pericolosa per la vita delle persone e non porterà ad alcun successo". (Geb)