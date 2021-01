Regno Unito: fornitura vaccino AstraZeneca a 2 milioni di dosi settimanali da metà gennaio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Regno Unito aumenterà la distribuzione del vaccino contro il coronavirus sviluppato dall'Università di Oxford e dalla società farmaceutica anglo-svedese AstraZeneca a 2 milioni di dosi a settimana entro metà gennaio. È quanto riferiscono fonti del quotidiano “The Times”, secondo cui al momento sono state fornite un milione di dosi settimanali, una quota che verrà raddoppiata dalla terza settimana di gennaio. Tuttavia, un’altra fonte del giornale britannico non nega che ci siano dei problemi, spiegando che la catena di approvvigionamento sarebbe abbastanza “fragile” e, di conseguenza, la perdita anche di un solo lotto potrebbe avere degli effetti negativi sulla campagna di vaccinazione. Secondo quanto riferito, i vertici della società avrebbero espresso disappunto per il ritmo di produzione del loro vaccino per il mercato del Regno Unito, che viene effettuato da diversi appaltatori nelle contee dell'Oxfordshire e dello Staffordshire, oltre che da un'azienda nei Paesi Bassi. (segue) (Rel)