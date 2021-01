Algeria: Tebboune promulga la nuova Costituzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell’Algeria, Abdelmadjid Tebboune, ha promulgato ieri la nuova Costituzione del Paese. Si tratta di uno dei primi atti ufficiali del presidente algerino, rientrato pochi giorni fa in patria dalla Germania, dove ha soggiornato per più di due mesi ricevendo cure per il Covid-19. Un comunicato della presidenza algerina riferisce che il testo del decreto presidenziale sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale, e il passo rappresenta “un mattone fondamentale per costruire una nuova Algeria, che è adeguata e aperta a tutti e non lascia indietro nessuno”. La riforma, approvata nei mesi scorsi dalle due camere del parlamento algerino, è stata sottoposta il primo novembre 2020 a referendum popolare: il “sì” ha vinto con il 66,8 per cento dei voti (3.355.518), a fronte del 32,2 per cento ottenuto dal “no” (1.676.867). Scarsa la partecipazione al voto, pari al 23,7 per cento degli aventi diritto, ovvero 5.586.259 elettori su 24 milioni circa. Il referendum è stato lanciato con lo slogan "Liberazione del novembre 1954. Cambiamento del novembre 2020", riferendosi alla coincidenza dell’appuntamento con il 66mo anniversario della Rivoluzione algerina del primo novembre 1954, che ha portato all'indipendenza del Paese dalla Francia il 5 luglio 1962. Sulla poca partecipazione ha pesato senza dubbio la pandemia di Covid-19, che continua a mietere vittime nonostante la chiusura delle frontiere nel Paese nordafricano, ma anche il boicottaggio dell’opposizione e la generale percezione di una riforma imposta dall’alto e poco sentita dalla maggioranza della popolazione. (segue) (Ala)