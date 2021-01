Francia: iniziate vaccinazioni anti Covid a operatori sanitari over 50 nell'Ile-de-France

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono iniziate con qualche giorno di anticipo le vaccinazioni contro il Covid-19 per gli operatori sanitari francesi con più di 50 anni dell’Ile-de-France. Ad annunciarlo è stato il direttore generale del comparto ospedaliero pubblico di Parigi, Martin Hirsch, sul suo profilo Twitter, spiegando che le vaccinazioni sono già partite ieri, primo gennaio. Il ministro della Salute, Olivier Veran, ha annunciato giovedì scorso che ci sarebbe stata una "accelerazione" della campagna di vaccinazione contro il coronavirus consentendo di vaccinare già "da lunedì" questa categoria lavorativa. Tuttavia, come riferito da “Bfm Tv”, diversi operatori sanitari hanno potuto ricevere la prima dose del vaccino ieri all'ospedale Ambroise Paré di Boulogne-Billancourt. La notizia ha provocato anche alcune polemiche, sia per le differenze di trattamento fra le varie regioni francesi, sia perché, secondo alcuni, sarebbe una semplice “operazione mediatica”, come affermato da Christophe Prudhomme, portavoce dell'associazione dei medici di emergenza francesi. Nei giorni scorsi diverse fonti hanno denunciato un "avvio molto lento" della campagna vaccinale in Francia a causa, in particolare, delle difficoltà nell’ottenere il consenso da parte dei pazienti a restare sotto osservazione per i 15 minuti successivi all'iniezione. (Frp)