- A Torino domani, sabato 2 gennaio, cieli molto nuvolosi o coperti con deboli nevicate al mattino; piogge e rovesci anche temporaleschi al pomeriggio, in attenuazione dalla sera, sono previsti 9.1 mm di pioggia e 6.7 cm di neve. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 3°C, la minima di 1°C, lo zero termico si attesterà a 756m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sudest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nordovest. Allerte meteo previste: neve.Piemonte: perturbazione ancora in azione sulle regioni di Nord Ovest, porterà maltempo diffuso con occasione per nuove nevicate che, specie nella prima parte del giorno, interesseranno gran parte della pianura piemontese, oltre che la Valle d'Aosta e l'entroterra ligure centro-occidentale. In giornata atteso un graduale rialzo della quota neve a partire dalle medio alte pianure orientali. Temperature stabili, clima invernale ovunque. (Rpi)